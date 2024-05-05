Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın teklifi Salih Uçan'ı memnun etmedi! Görüşmeler sürüyor...
Giriş Tarihi: 5.5.2024 09:05

Beşiktaş'ın teklifi Salih Uçan'ı memnun etmedi! Görüşmeler sürüyor...

Beşiktaş’ın teklifi Salih Uçan’ı memnun etmedi! Görüşmeler sürüyor...

Beşiktaş'taki kontratı sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan, yönetimden gelen yeni sözleşme teklifini beğenmedi.

Beşiktaş'la olan 3 yıllık kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Salih Uçan'ın beklediği teklif geldi. Siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki orta sahaya 2+1 yıllık yeni sözleşme verdi.

Ancak milli futbolcuya iletilen teklifin, takımdaki mevcut orta sahalar arasında en düşük rakam olmasından dolayı sonuca bağlanmadığı kaydedildi.

Bu sezon 250 bin Euro'ya oynayan Salih, geçen sezon da 425 bin Euro kazanmıştı. Gedson'un 1.7, Amartey'in 1.8, Onana'nın 1.4, Amir'in 1.3, Chamberlain'in 2.5 milyon Euro kazandığı siyah-beyazlı takımda Salih, arkadaşlarının altında kalmak istemiyor.

Kupa maçından sonra görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın teklifi Salih Uçan'ı memnun etmedi! Görüşmeler sürüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA