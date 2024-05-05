ÖZEL | Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak m? Okan Buruk SABAH Spor’a açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Taraftarlar önümüzdeki sezon Hakim Ziyech'i izleyebilecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, cevap olarak şunları söyledi: "Hakim Ziyech'in zaman zaman sakatlık sorunları olmuştu ama şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük bir kısmını götürüyor. Bazen sakatlık riskinden ötürü erken de çıkarabiliyorum. Hakim bizim oyuncumuz, önümüzdeki sene beraber olacağız. Tabii transfer döneminde ne olur bilemem ama performansı da artıyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sene için düşüncemiz beraber devam etmek."