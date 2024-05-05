Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZEL | Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak m? Okan Buruk SABAH Spor'a açıkladı
Giriş Tarihi: 6.5.2024 00:06

ÖZEL | Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak m? Okan Buruk SABAH Spor'a açıkladı

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
ÖZEL | Hakim Ziyech Galatasaray’da kalacak m? Okan Buruk SABAH Spor’a açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. SABAH Spor'un Hakim Ziyech'in takımdaki geleceği hakkında sorduğu soruya yanıt veren Buruk, yıldız futbolcu için taraftarı heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, SABAH Spor'un, "Taraftarlar önümüzdeki sezon Hakim Ziyech'i izleyebilecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Okan Buruk, cevap olarak şunları söyledi: "Hakim Ziyech'in zaman zaman sakatlık sorunları olmuştu ama şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük bir kısmını götürüyor. Bazen sakatlık riskinden ötürü erken de çıkarabiliyorum. Hakim bizim oyuncumuz, önümüzdeki sene beraber olacağız. Tabii transfer döneminde ne olur bilemem ama performansı da artıyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Önümüzdeki sene için düşüncemiz beraber devam etmek."

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖZEL | Hakim Ziyech Galatasaray'da kalacak m? Okan Buruk SABAH Spor'a açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA