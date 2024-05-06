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Giriş Tarihi: 6.5.2024 19:01 Son Güncelleme: 6.5.2024 19:04

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konyaspor ise evinde puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ise ilk 11'ler de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konyaspor ise evinde puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ise ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

KONYASPOR - FENERBAHÇE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i belli oldu
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