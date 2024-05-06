Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konyaspor ise evinde puan veya puanlar çıkarma peşinde. Karşılaşmaya kısa bir süre kala ise ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER



Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

KONYASPOR - FENERBAHÇE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.