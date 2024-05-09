Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG, Kylian Mbappe'ye veda etmeye hazırlanıyor!
Giriş Tarihi: 9.5.2024 16:08

PSG, Kylian Mbappe'ye veda etmeye hazırlanıyor!

PSG, Kylian Mbappe’ye veda etmeye hazırlanıyor!

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransız devinden sezon sonunda ayrılacak. Real Madrid'e transfer olacak Mbappe'nin son iç saha maçında veda töreni düzenleneceği söylendi.

Paris Saint-Germain'de yıldız golcü Kylian Mbappe'nin ayrılığı için geri sayıma geçildi. Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG'nin, Mbappe için pazar günü oynanacak Toulouse karşılaşmasında veda töreni hazırlayabileceği belirtildi.

Paris Saint-Germain, pazar günü sahasında Toulouse'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma PSG'nin bu sezon ligde iç sahada oynayacağı son mücadele olacak.

Le Parisien, geçtiğimiz günlerde de Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılığı Real Madrid'e imza atacağını ve İspanyol devinde 10 numaralı formayı giyeceğini öne sürmüştü.

PSG'de bu sezon 46 maçta süre bulan Mbappe, 43 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
PSG, Kylian Mbappe'ye veda etmeye hazırlanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA