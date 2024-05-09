Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler...

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları sona erdi ve adını finale yazdıran takımlar belli oldu.
Turun ilk maçını İtalya'da 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, rövanşta Roma ile 2-2 berabere kaldı ve toplamda 4-2'lik skorla adını finale yazdırdı.
Turun bir diğer karşılaşmasında Atalanta 1-1'in rövanşında evinde Marsilya'yı konuk etti ve 3-0'lık galibiyet aldı. Toplamda 4-1'lik skora ulaşan İtalyan ekibi adını finale yazdırarak Xabi Alanso ve öğrencileri ile eşleşti. Önemli karşılaşma 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumunda oynanacak.
KONFERANS LİGİ'NDE BEKLENMEDİK SONUÇ
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltılar sonucunda eleyerek yarı finale kalan Olympiakos, kupanın en güçlü takımı olarak görülen Aston Villa'yı toplamda 6-2'lik skorla geçti.
Böylelikle Yunanistan temsilsici geçtiğimiz gün adını finale yazdıran Fiorentina ile eşleşmiş oldu. Dev final 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak.