Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler...

Turun bir diğer karşılaşmasında Atalanta 1-1'in rövanşında evinde Marsilya'yı konuk etti ve 3-0'lık galibiyet aldı. Toplamda 4-1'lik skora ulaşan İtalyan ekibi adını finale yazdırarak Xabi Alanso ve öğrencileri ile eşleşti. Önemli karşılaşma 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumunda oynanacak.