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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:51

Michy Batshuayi, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı!

Michy Batshuayi, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin, İngiliz ekiplerinden Leeds United'a transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

Performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi'ye Ada takımlarının ilgisi de devam ediyor. Son olarak, Fotomaç'ın İngiliz basınından aktardığına göre; Batshuayi, Championship'te Premier Lig'e çıkmarı yarışı veren Leeds United ile sözlü anlaşmaya vardı.

Haber detayında Fenerbahçe'nin, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmak istediği ancak Belçikalının buna yanaşmadığı kaydedildi.

Championship'te sezonu 90 puanla 3. sırada tamamlayan Leeds United, Premier Lig'e çıkmak için Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazandı. İngiliz ekibi bu doğrultuda ligi 6. sırada tamamlayan Norwich City ile karşı karşıya gelecek.

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Michy Batshuayi, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı!
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