Michy Batshuayi, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı!

Performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi'ye Ada takımlarının ilgisi de devam ediyor. Son olarak, Fotomaç'ın İngiliz basınından aktardığına göre; Batshuayi, Championship'te Premier Lig'e çıkmarı yarışı veren Leeds United ile sözlü anlaşmaya vardı.

Haber detayında Fenerbahçe'nin, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmak istediği ancak Belçikalının buna yanaşmadığı kaydedildi.

Championship'te sezonu 90 puanla 3. sırada tamamlayan Leeds United, Premier Lig'e çıkmak için Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazandı. İngiliz ekibi bu doğrultuda ligi 6. sırada tamamlayan Norwich City ile karşı karşıya gelecek.