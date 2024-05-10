Ruben Amorim'den flaş sözler: "O uçağa binmem"

Portekiz liginde bu sezon Sporting Lizbon ile dikkat çeken bir performans ortaya koyan teknik direktör Ruben Amorim, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

"O UÇAĞA BİNMEYECEĞİM"

Adı başta Liverpool ve Manchester United ile anılan Ruben Amorim şunları söyledi: "Sporting Lizbon'da kalacağım." diyen Ruben Amorim, "Bunlar söylenti. Takımın ve oyuncuların kalitesi de yardımcı oluyor ama kesinlikle İngiltere'ye giden bir uçağa binmeyeceğim, hepsi bu. Ben Sporting'in teknik direktörüyüm, hepsi bu, söylentilere odaklanmam." açıklama yaptı.



Amorim, "Gelecekte ne olacağını kontrol edemeyiz ama ben Sporting'deki işime odaklanmış durumdayım. Geçmişte yaptığım hataları gelecekte kesinlikle yapmayacağım. Sizler [gazeteciler] bile işinize devam edip etmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Benim odak noktam Sporting'de kalmak ve gelecek sezonu en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz." dedi.

"SÖZLEŞMEM VAR, YENİ BİR ŞEY YOK"



Portekizli genç ve başarılı teknik adam, "Durumumla ilgili olarak, ben Sporting'in teknik direktörüyüm, bir sözleşmem var, yeni bir şey yok, bu yüzden işimi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.