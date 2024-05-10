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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:42

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya istedi, Barça kaptı: Guido Rodriguez

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya istedi, Barça kaptı: Guido Rodriguez

Barcelona, Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Guido Rodriguez'i kadrosuna katmayı başardı. Kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli orta saha ile ön sözleşme imzalandı.

Bu sezon beklentileri karşılayamayan İspanyol devi Barcelona, gelecek sezonun planlamasına başladı. La Liga'da şampiyonluk hedefleyen Katalanlar, transfer operasyonu için düğmeye bastı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona, ilk hamlesini orta saha bölgesine yaptı. Geçtiğimiz sezon uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Guido Rodriguez, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

ÖN SÖZLEŞME İMZALADI
İspanyol devi, Real Betis forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Guido Rodriguez ile ön sözleşme imzaladı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan 30 yaşındaki Arjantinli orta saha, temmuz ayından itibaren takıma katılacak. Bu sezon Real Betis ile 27 maça çıkan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya istedi, Barça kaptı: Guido Rodriguez
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