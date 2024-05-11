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Giriş Tarihi: 11.5.2024 16:52

Samsunsporlu futbolcular minik öğrencilerle buluştu

İHA
Samsunsporlu futbolcular minik öğrencilerle buluştu

Samsunsporlu futbolcular ve teknik heyet minik öğrencilerle buluştu. Etkinlik sonrası Tepecik İlkokulu Müdürü Murat Fırat, Samsunspor Futbol Kulübü tarafından yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Teknik Direktör Markus Gisdol, oyuncular Zeki Yavru, Benito Raman, Kingsley Schindler, Soner Aydoğdu ve Halil Yeral, Tepecik İlkokulu'nu ziyaret etti. Markus Gisdol ve oyuncuları karşılarında gören minik öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Öğrenciler, futbolculara mini bir gösteri hazırladı. Gösteri sonrası ise teknik direktör ve oyuncular, öğrencilerin formalarını imzalayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik sonrası Tepecik İlkokulu Müdürü Murat Fırat, Samsunspor Futbol Kulübü tarafından yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
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Samsunsporlu futbolcular minik öğrencilerle buluştu
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