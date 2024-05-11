SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent, Rangers’a dönüyor

Fenerbahçe'ye Rangers'tan transfer edilen Ryan Kent umduğu süreleri bulamadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri arasında yer almayan İngilliz futbolcunun, eski takımına geri döneceği iddia edildi. İskoç basınından The Socottish Sun tarafından Rangers'ın, eski yıldızı Ryan Kent ile ilgilendiği iddia edildi. The Scottish Sun, haberi "Rangers, Kent'in kabusunu sonlandırmak istiyor" manşetiyle duyurdu.

Sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent ile 2027 yılının Haziran ayına kadar sözleşme imzalayan Fenerbahçe, İngiliz futbolcuya senelik 2 milyon Euro'ya yakın maaş veriyor. Sarı-Lacivertliler, yararlanamadığı Ryan Kent ile yollarını ayırarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

LAZIO'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Bu sezon kış transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan tecrübeli futbolcunun adı sıkça teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Championship ekibi Cardiff City ve İtalya Serie A takımlarından Lazio ile anıldı. Lazio için kiralık olarak anlaşan İngiliz futbolcu, transferden son anda vazgeçti.

27 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'a karşı oynanan mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen oyuncu listesinde yer almadı. Tecrübeli futbolcu Alanyaspor maçının ardından son olarak Fenerbahçe'nin Belçika takımı Union Saint-Gilloise'ye karşı Avrupa'da oynadığı Konferans Ligi mücadelesine çıktı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 736 dakika süre bulan Ryan Kent 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Ajansspor)