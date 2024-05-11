SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 3 yıldızı kazandı, şampiyonluğa yaklaştı

SAHA İÇİNDE LİDERLİK GÖREVİ MERTENS'İN

19 haftalık periyotta toplam 3 gol atabilen Mertens-Barış Alper-Kerem Demirbay üçlüsü 16 maçlık galibiyet serisinde 16 gol-18 asistlik skor katkısında bulundu. Çözümü transfer yerine takım içinde bulan Buruk; Mertens'e saha iç liderlik görevini verdi, Barış Alper'i Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Tete gibi yıldızlara tercih etti. Kerem Demirbay'dan da vazgeçmedi. Bu üç oyuncu, sergiledikleri performansla Cimbom'a yarışta avantaj getirdi