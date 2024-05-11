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Giriş Tarihi: 11.5.2024 10:25 Son Güncelleme: 11.5.2024 10:33

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 3 yıldızı kazandı, şampiyonluğa yaklaştı

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 3 yıldızı kazandı, şampiyonluğa yaklaştı

Okan Buruk’un sorunlara takım içi çözüm arama çabası, Galatasaray'a yarışta avantaj getirdi. 19 haftada 3 gol atabilen Mertens-Barış Alper-Kerem Demirbay üçlüsü, 16 maçlık galibiyet serisinde 16 gol ve 18 asistlik skor katkısında bulunarak Cimbom’un başarısında önemli rol oynadı.

Sezonun ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada deneyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kenar forvet rolünde Tete ve Zaha'ya forma verdi. 8 numarada ise dönüşümlü olarak Sergio Oliveira ve Kaan Ayhan görev yaptı. Sezonun ikinci yarısında Mertens'in 10 numarada olduğu düzene geçen Galatasaray'da Barış Alper banko oynarken, Kerem Demirbay 8 numara pozisyonunda maç kaçırmadı.

SAHA İÇİNDE LİDERLİK GÖREVİ MERTENS'İN
19 haftalık periyotta toplam 3 gol atabilen Mertens-Barış Alper-Kerem Demirbay üçlüsü 16 maçlık galibiyet serisinde 16 gol-18 asistlik skor katkısında bulundu. Çözümü transfer yerine takım içinde bulan Buruk; Mertens'e saha iç liderlik görevini verdi, Barış Alper'i Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Tete gibi yıldızlara tercih etti. Kerem Demirbay'dan da vazgeçmedi. Bu üç oyuncu, sergiledikleri performansla Cimbom'a yarışta avantaj getirdi

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk 3 yıldızı kazandı, şampiyonluğa yaklaştı
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