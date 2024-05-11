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Giriş Tarihi: 11.5.2024 15:48

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 13 oyuncu ceza sınırında

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 13 oyuncu ceza sınırında

Son dakika haberi: Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe'nin derbisi öncesinde iki takımın toplamda 13 futbolcusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de yarın lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı kırmızılıların takipçisi Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak. Gelecek hafta karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerde, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırındaki oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA 7 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de ise 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 13 oyuncu ceza sınırında
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