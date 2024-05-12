Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak

Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kürsüye gelerek üyelere seslenen başkan Hasan Arat, "Daha iyiye gitmek için yeniliklerden asla korkmayacağız"
dedi. Dünyaya ayak uydurmak için tüm adımların atılacağına dikkat çeken Arat, "Değişim kaçınılmazdır. Bu tüzük, ilk kez kurullarının keyfi hareketlerine son vermektedir. Bu tüzükle birlikte yönetim kurulu görev sürecinde alacağı bir kararla kulübe ait herhangi bir mülkü 10 yıldan fazla kiralayamayacak.
Mülklerimiz için kimseden kira bedeli istemiyoruz. Biz bize ait olanları geri istiyoruz. Beşiktaş, sahip olduğu mallarını tek tek geri alacak" dedi.
BU KULÜPTEN ELİNİZİ ÇEKİN
Önceki yönetimlerin aldığı bazı kararların kulüp bünyesine zarar verdiğini söyleyen Arat şöyle konuştu: "Yönetim kurulu başkanı tek imzayla, her şeyi yapabiliyordu. Kurula özellikle bildirdik, iki imza şartı olması gerektiğini söyledik. 5 bin 700'ün üstünde üyemiz şüpheli üyelik. Bu kulüpten elinizi çekin.
Beşiktaş artık yönetimini kendisi seçecektir. Kimse gruplardan falan medet ummasın." Genel kurulda madde madde yapılan değerlendirmeler sonrası yeni tüzük yapıldı.
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE JEST
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eşiktaş'ın dün gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadil Toplantısı yaklaşık 9 saat sürdü. 68 madde ve 3 geçici madde tek tek oylandı. Bir genel kurul üyesinin verdiği önerge ile birlikte önemli bir karar da alındı. Önergede şehit aileleri ve gaziler için Beşiktaş'ın stadında özel tribün oluşturulması
ve bunun da ücretsiz olması istendi. Başkan Hasan Arat, oylamaya sunulmaya gerek kalmadan bunun istişaresini yaptıklarını belirterek bu anlamlı tavsiyeyi dikkate alıp kabul ettiklerini ifade etti. Arat, şehit aileleri ve gaziler için "Şeref Tribünü"
adında ayrı bir bölümün yapılacağını söyledi.
KARTAL'DA 3 YENİ SAKAT
Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Daniel Amartey, Alex Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın
sakatlıkları olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bel ağrısı olan Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan Aboubakar, Alanyaspor kadrosunda bulunmayacaktır" denildi. Siyah-beyazlı ekipte diğer sakatlar Rashica, Ghezzal, Rebic, Bakhtiyor ve Tayfur… Ayrıca Semih Kılıçsoy, Musrati ve Colley ise kart cezalısı.
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Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.