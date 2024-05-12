Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak

Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Kürsüye gelerek üyelere seslenen başkan Hasan Arat,dedi. Dünyaya ayak uydurmak için tüm adımların atılacağına dikkat çeken Arat, "Değişim kaçınılmazdır.Mülklerimiz için kimseden kira bedeli istemiyoruz. Biz bize ait olanları geri istiyoruz. Beşiktaş, sahip olduğu mallarını tek tek geri alacak" dedi.Önceki yönetimlerin aldığı bazı kararların kulüp bünyesine zarar verdiğini söyleyen Arat şöyle konuştu: "Yönetim kurulu başkanı tek imzayla, her şeyi yapabiliyordu. Kurula özellikle bildirdik, iki imza şartı olması gerektiğini söyledik.Beşiktaş artık yönetimini kendisi seçecektir. Kimse gruplardan falan medet ummasın."eşiktaş'ın dün gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadil Toplantısı yaklaşık 9 saat sürdü. 68 madde ve 3 geçici madde tek tek oylandı. Bir genel kurul üyesinin verdiği önerge ile birlikte önemli bir karar da alındı.ve bunun da ücretsiz olması istendi. Başkan Hasan Arat, oylamaya sunulmaya gerek kalmadan bunun istişaresini yaptıklarını belirterek bu anlamlı tavsiyeyi dikkate alıp kabul ettiklerini ifade etti. Arat, şehit aileleri ve gaziler içinadında ayrı bir bölümün yapılacağını söyledi.Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş,sakatlıkları olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bel ağrısı olan Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan Aboubakar, Alanyaspor kadrosunda bulunmayacaktır" denildi.Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.