Flaş şampiyonluk yorumu: Böylesi bir yarışa derbi finali yakışır

Süper Lig'de heyecan fırtınası bugün saat 19.00'da oynanacak maçlarla devam edecek. Şampiyonluk yarışındaki 6 puanlık avantajı elinde bulunduran Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Şampiyonluk ihtimali az da olsa bulunan Fenerbahçe ise Kayserispor'u konuk edecek. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, "Bugün Süper Lig'de nasıl maçlar bekliyorsunuz? Şampiyonluk düğümü çözülür mü?" sorularını yanıtladı.

LEVENT TÜZEMEN - İKİ TAKIM DA GALİP GELİR, SONUÇ HAFTAYA NETLEŞİR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro yapılarına baktığımız zaman puan kayıpları yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray, özellikle deplasmanlarda saha içi organizasyonunda başarılı oluyor ve Okan hoca rakibe göre planlama yapıyor. Üst üste gelen galibiyetlerle Okan Buruk rekorlar kırdığı gibi Galatasaray tarihine de adını yazdırdı. İlk 11'i şampiyonluk yaşayan oyunculardan tercih etmesi, Galatasaray'ın oyununu olumlu etkiliyor. Fenerbahçe de İsmail Kartal ile kulüp tarihinin puan rekoruna imza attı. Hafta içi yazılı ve görsel medyada çıkan haberlere baktığımız zaman, futbolcularla teknik heyet arasında iletişim konusunda kopukluklar yaşandığı iddia edildi. Ama ben Fenerbahçe'nin Kayseri önünde zorlanacağını düşünmüyorum. Büyük bir sürpriz olmazsa iki takım da bu haftayı galibiyetle kapatacaktır.

ÖMER ÜRÜNDÜL - FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN DİRENCİ BELİRLEYİCİ OLUR

Süper Lig'de bugün hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında çok kritik karşılaşmalar izleyeceğiz. Artık sona çok yaklaştık… Karagümrük- Galatasaray müsabakasında tabii ki üst düzey morali ve form durumu dolayısıyla sarı-kırmızılı ekip favori durumda. Özellikle son haftalarda coşkulu oynuyorlar. Nasıl bir puan kaybı olabilir dersek, o da tamamen küme düşme tehlikesi yaşayan Karagümrük'ün performansı ve göstereceği dirence bağlı. Üstelik de küme düşme mücadelesi veren takımlar içerisinde bana göre kadrosu en kaliteli olan ekip F.Karagümrük. Rakibinin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe hem fizik olarak hem de zihinsel olarak tam bir çöküş içerisinde ama yine de Kayseri maçında galibiyete yakın taraf. Şöyle bir son değerlendirme yaparsak; Fenerbahçe de Galatasaray da kazanırsa ligde şampiyonluk matematiksel olarak netleşmez.