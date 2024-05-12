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Giriş Tarihi: 12.5.2024

Kupa beyleri!

Kupa beyleri!

Süper Lig’e çıkmayı daha önce garantileyen Eyüpspor ve Göztepe kupalarına kavuştu

Trendyol 1. Lig'de sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, Ümraniye'de Erzurumspor'u Regattin, Seslar, Thuram ve Ampem'in golleriyle 4-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Göztepe ise sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Kenan Özer'in penaltı golüyle geriye düştüğü karşılaşmada Atınç Nukan'la beraberliği yakaladı. Eyüpspor ve Göztepe, maçın ardından kupalarına kavuşurken, her iki takım da büyük coşku yaşadı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen ve dün kupalarını alan Göztepe ile Eyüpspor'u tebrik etti. Erdoğan kutlama mesajında şunları söyledi: "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum."
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Kupa beyleri!
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