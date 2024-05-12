Kupa beyleri!

Trendyol 1. Lig'de sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, Ümraniye'de Erzurumspor'u Regattin, Seslar, Thuram ve Ampem'in golleriyle 4-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Göztepe ise sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Kenan Özer'in penaltı golüyle geriye düştüğü karşılaşmada Atınç Nukan'la beraberliği yakaladı.
Eyüpspor ve Göztepe, maçın ardından kupalarına kavuşurken, her iki takım da büyük coşku yaşadı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen ve dün kupalarını alan Göztepe ile Eyüpspor'u tebrik etti. Erdoğan kutlama mesajında şunları söyledi: "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum."