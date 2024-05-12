Kupa beyleri!

Trendyol 1. Lig'de sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, Ümraniye'de Erzurumspor'u Regattin, Seslar, Thuram ve Ampem'in golleriyle 4-0 mağlup etti. İkinci sıradaki Göztepe ise sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.Eyüpspor ve Göztepe, maçın ardından kupalarına kavuşurken, her iki takım da büyük coşku yaşadı.umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen ve dün kupalarını alan Göztepe ile Eyüpspor'u tebrik etti. Erdoğan kutlama mesajında şunları söyledi: "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren