Rekortmen Jesus 24. kez mutlu sona ulaştı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. hafta mücadelesinde Al-Hilal ile Al-Hazm karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mitrovic, Ahmed Al Juwaid (k.k) ve Milinkovic-Savic kaydetti. Sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılan 69 yaşındaki teknik adam, kariyerinin 24. şampiyonluğunu
kazanırken, Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı 31 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Al Hilal ise 19'uncu sevinci yaşadı. Jesus, tüm kulvarlarda üst üste aldığı 28 galibiyetle dünya rekoru kırmıştı.