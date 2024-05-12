Son dakika: Süper Lig’de kritik hafta! Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının 11’leri belli oldu

Liderlik yarışında puan farkını 6'y çıkaran Galatasaray, bugün kazanması ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik bir maça çıkacak olan Cimbom, daha önce Karagümrük ile ligde oynadığı 19 mücadelede 12 galibiyet alırken 5 beraberlik elde etti, 2 müsabakadan Kırmızı-Siyahlılar önde ayrıldı. Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken Türkiye Kupası'ndaki eşleşmede ise 2-0 ile Fatih Karagümrük turu geçmişti.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

F. KARAGÜMRÜK: Sirigu | Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare | Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can | Markao

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.