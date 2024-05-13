Ali Çamdalı: Bu sezonun en iyi 45 dakikasını oynadık

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-0'lik skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Belki de bu sezonun en iyi 45 dakikasını oynadık. 3 puanı, 3 golle almak, bir de gol yemeden bitirmek benim için çok çok daha değerli. 2 maçta yenilmeyen ve atılan 3 tane gol, iki haftada aldığımız 4 puan bize bir ivme yakalattı. En hızlı şekilde 40 puanı görmek istiyorduk. Bunu başarmak, bugün bize nasip oldu. Futbolcu kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem az. Taraftara ne desem bilmiyorum. Taraftar Fenerbahçe'de bıraktığı yerden devam etti. Allah razı olsun onlardan, herkesten. Maç sonrası sonuçları gördüğüm kadarıyla, alt tarafı yangın yerine dönmüş. Bizim 40 puanı yakalamamız, bizim için tabii ki bir rahat bir pozisyon. Önümüzde zorlu bir Kayserispor maçı var. İşimizin bittiğini düşünmüyorum. Yakalamış olduğumuz ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bir birliktelik yakaladık. Sadece takım olarak değil, taraftar olarak, kenetlendik. Umarım oradan da istediğimizi alıp Konya'ya mutlu bir şekilde döneriz" şeklinde konuştu.