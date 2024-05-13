Beşiktaş, Coutinho için harekete geçti!

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, hareketli günler yaşıyor. Transferler için kolları sıvayan yönetim, yıldız hamlesi yapmak için kolları sıvadı.

Fotomaç'ın haberine göre, Hasan Arat yönetimi, takıma yıldız transferi yapmak adına listede bulunan oyunculardan biri olan kariyerini Katar'da devam ettiren Phillipe Coutinho için girişimlere başladı. Oyuncu ve kulübüyle yakın zamanda görüşme yapılacağı yazıldı.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Katar ekibi Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.