Bonserivisini kendisi ödeyen Lucas Perez attığı golle Deportivo’yu bir üst lige taşıdı

İspanya 3. Lig'in 36. haftasında Deportivo La Coruna evinde Barcelona Atletic'i ağırladı. Bir dönemin efsane takımlarından biri olan Deportivo, deneyimli yıldızı Lucas Perez'in attığı tek golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Alınan galibiyetin ardından bir üst lig olan İspanya 2. Lig'e yükselen Deportivo'da Lucas Perez'in de ayrı bir hikayesi var.