Bonserivisini kendisi ödeyen Lucas Perez attığı golle Deportivo’yu bir üst lige taşıdı

İspanya 3. Lig'in 36. haftasında Deportivo La Coruna evinde Barcelona Atletic'i ağırladı. Bir dönemin efsane takımlarından biri olan Deportivo, deneyimli yıldızı Lucas Perez'in attığı tek golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Alınan galibiyetin ardından bir üst lig olan İspanya 2. Lig'e yükselen Deportivo'da Lucas Perez'in de ayrı bir hikayesi var.
LUCAS PEREZ'İN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI
Öncesinde toplamda 3 sene Deportivo La Coruna forması giyen Lucas Perez'in 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde eski takımına dönüşü ise sıra dışı bir hikayeyi ortaya çıkardı.
Sezona Cadiz'de başlayan ancak ara transfer döneminde 1 milyon Euro karşılığında eski takımı olan Deportivo'ya transfer olan 35 yaşındaki Lucas Perez, ekonomik olarak zor bir süreçten geçen eski takımına transfer olabilmek adına bonservis ücretinin yarısını kendisi karşılamıştı.
Lucas Perez, bir dönemler Arsenal forması da giymişti...