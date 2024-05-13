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Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:44 Son Güncelleme: 13.5.2024 16:54

Casemiro için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası!

Casemiro için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası!

2022 Ağustos ayında Real Madrid'den Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Brezilyalı yıldız Casemiro, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. Deneyimli yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Real Madrid'de Premier lig devi Manchester United'a 2022 Ağustos'unda transfer olan Casemiro, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek istediği öne sürüldü. Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar olan Brezilyalı, bu sezon 30 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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Casemiro için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası!
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