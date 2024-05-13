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Giriş Tarihi: 13.5.2024 11:28

Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü

Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege’de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak’ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika'da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı. Süper Lig'den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Başkan Arat ile Cihan Çanak'ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

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Hasan Arat, Cihan Çanak’ın temsilcisiyle görüştü
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