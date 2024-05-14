FIFA’dan Adana Demirspor’a yasak!

Yıldız oyuncularıyla yollarını ayıran ve yeni bir yapılandırmaya gitmesi beklenen Adana Demirspor'a kötü haber geldi. Sports Digitale'in haberine göre FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verdi. Adana Demirspor'un Hollandalı hocaya 142 bin euro borcunu ödememesi sebebiyle cezaya çarptırıldığı ortaya çıktı..



47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.