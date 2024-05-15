Dursun Özbek: Avrupa şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde de aday olan Özbek, hayatı boyunca G.Saray Lisesi mezunu olduğu için insanlardan saygı gördüğünü ve bu sayede bir yerlere geldiğini vurgulayıp, G.Saray'a olan borcunu bu şekilde ödemeye çalıştığını aktardı. Hayalini de açıklayan Başkan, "5. yıldız Galatasaray'ın gerçeğidir. G.Saray'ın hayali değildir. Benim hayalim Avrupa'da şampiyonluk. Bu yürüyüşümüzü kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.

"ERDEN TİMUR BENİM KARDEŞİM"

Erden Timur'un "Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz" sözlerine de yanıt veren Özbek, "Erden Timur kardeşim, Galatasaray için çok önemli bir insan. G.Saray'a hizmete devam edecektir. Fikir ayrılığımız vardır, gönül birliğimiz vardır" dedi.

"FLORYA'DA 14 MİLYAR TL İPOTEK VAR"

Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediklerini de vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemerburgaz 14 bin 500 metrekare, Mecidiyeköy 11 bin metrekare, Florya 150 bin metrekare. Florya'nın üzerinde şu an Bankalar Birliği'nin koyduğu 14 milyar TL'lik ipotek var. Bir proje düşünün, yapacaksınız ama üzerinde 14 milyar TL ipotek var. Peki, bu ipoteki nasıl kaldıracağız? Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde 2 milyar 200 milyon TL mertebesinde bir borcumuz var. Ancak bu borcu ödersek ipoteki kaldırabiliriz."