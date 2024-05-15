Son dakika haberi: Galatasaray’da Lorenz Assignon gelişmesi!

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Lorenz Assignon ile yeniden ilgileniyor. İşte detaylar...

G.SARAY TEMAS KURDU



Cimbom yeni sezonda kadrosuna yıldız bir sağ bek eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar'da daha önce de gündeme gelen Lorenz Assignon'la yeniden temas kuruldu. Devre arasında Rennes'ten Burnley'e kiralanan genç yıldız sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek.

OKAN BURUK ISRAR EDİYOR



Premier Lig'de 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen Assignon için özellikle Okan Buruk ısrar ediyor. Galatasaray, Sacha Boey'u devre arasında Bayern Münih'e sattıktan sonra transfer ettiği Serge Aurier'den gerekli katkıyı alamadı.

DEĞERİNİ KATLADI



2021 yılında Bastia'da forma giyerken 300 bin Euro piyasa değeri olan Assignon'nun şimdike piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.

LORENZ ASSIGNON KİMDİR?



2000 yılında Fransa'nın Grasse şehrinde doğan Lorenz Assignon, futbola Rennes'in altyapısında başladı. 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'da kiralık olarak forma giyen Assignon, 13 maç mücadele ettiği takıma 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynuyan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

SEZON PERFORMANSI



23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 21 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon'un Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.