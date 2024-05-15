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Giriş Tarihi: 15.5.2024 13:21 Son Güncelleme: 15.5.2024 13:22

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Eray Cömert'e transfer kancası!

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan Eray Cömert’e transfer kancası!

Son dakika haberi: Savunma hattını güçlendirmek için gözünü Fransa'nın FC Nantes ekibinde kiralık olarak forma giyen Eray Cömert'e diken Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte tüm detaylar...

26 yaşındaki İsviçreli stoper, geçen sezon da Karadeniz devinin transfer listesinde yer almıştı ancak Basel'den Valencia'ya geçiş yapmıştı. La Liga'daki teknik direktör değişikliği sonrası düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanan Cömert, bu sezon başında Nantes'a kiralık olarak transfer olmuştu. Yönetim, Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun mevcut durumunu yakından izliyor.

YERLİ OYUNCU STATÜSÜNDE

İsviçre Milli Takımı forması da giyen Cömert, Türkiye'de yerli statüsünde oynama avantajına sahip, bu da onu Trabzonspor için daha cazip bir hedef haline getiriyor. (Fotomaç)

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan Eray Cömert'e transfer kancası!
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