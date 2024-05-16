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Giriş Tarihi: 16.5.2024 19:30

Bodrum FK, Boluspor'u yenerek tur biletini aldı

Bodrum FK, Boluspor’u yenerek tur biletini aldı

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK, sahasında Boluspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK, sahasında Boluspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Ege temsilcisine turu getiren goller ise 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7'de Osman Hagi'den geldi.

Bodrum FK, ikinci tur maçında Çorum FK - Kocaelispor maçının galibiyle oynayacak.

Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90+3 Haqi Osman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 64 Celal Dumanlı)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, Berk Yıldız, Gigic, Oulare (Dk. 87 Camara), Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 87 Tunahan Çiçek)

Goller: Dk. 80 Celal Dumanlı, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Omar Imeri (Yedek kulübesinde) (Bodrum FK), Dk. 90+9 İshak Karaoğul (Yedek kulübesinde) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 36 Gigic (Boluspor), Dk. 70 Kenan Özer, Dk. 77 Ali Aytemur, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

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Bodrum FK, Boluspor'u yenerek tur biletini aldı
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