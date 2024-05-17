Alex De Souza’nın ilk transferi belli oldu!

Brezilyalı hocanın yapacağı ilk transfer de belli oldu. Alex de Souza ile sık sık toplantılar yapan Antalyaspor yönetimi, Brezilyalı hocanın talebi üzerine bonservisi Hull City'de olan ve şu anda Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Doğukan Sinik'i listesine aldı.

Daha önce de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik ile prensip anlaşmasına varan Antalyaspor yönetimi, transfer döneminin başlamasıyla birlikte futbolcuyu kadrosuna katacak.