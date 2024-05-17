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Giriş Tarihi: 17.5.2024 15:50

Alex De Souza'nın ilk transferi belli oldu!

Alex De Souza’nın ilk transferi belli oldu!

Önümüzdeki sezonda Antalyaspor'un hocası olacak olan Alex De Souza'nın yapacağı ilk transfer belli oldu. Brezilyalı hoca, Antalyaspor'un eski yıldızını geri getirmek istiyor.

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncusu Alex De Souza, yeni sezonda Antalya ekibinin hocası olacak.

Brezilyalı hocanın yapacağı ilk transfer de belli oldu. Alex de Souza ile sık sık toplantılar yapan Antalyaspor yönetimi, Brezilyalı hocanın talebi üzerine bonservisi Hull City'de olan ve şu anda Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Doğukan Sinik'i listesine aldı.

Daha önce de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik ile prensip anlaşmasına varan Antalyaspor yönetimi, transfer döneminin başlamasıyla birlikte futbolcuyu kadrosuna katacak.

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Alex De Souza'nın ilk transferi belli oldu!
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