SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Jan-Niklas Beste harekatı

Sol kanada mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş, daha önce adı hiç gündeme gelmeyen bir isimle ilgileniyor... Bu sezon Heidenheim ile Bundesliga'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Jan-Niklas Beste, Kartal'ın gözüne kestirdiği isimler arasına girdi. Forma giydiği 31 resmi maçta 7 gol, 11 asistle dikkatleri üzerine çeken Alman futbolcu için girişimler başladı.