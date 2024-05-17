SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Jan-Niklas Beste harekatı

Sol kanada mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş, daha önce adı hiç gündeme gelmeyen bir isimle ilgileniyor... Bu sezon Heidenheim ile Bundesliga'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Jan-Niklas Beste, Kartal'ın gözüne kestirdiği isimler arasına girdi. Forma giydiği 31 resmi maçta 7 gol, 11 asistle dikkatleri üzerine çeken Alman futbolcu için girişimler başladı.
Başkan Hasan Arat'ın bonservis ödenebilecek oyuncular tanımı içerisinde olan 25 yaşındaki ismin kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Beşiktaş'ın bonservisiyle almayı planladığı Beste'nin piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Futbolculun kulübüyle pazarlıkların kısa süre içerisinde resmi olarak başlayacağı kaydedildi. Beste, Alman Milli Takımı formasını alt yaş kategorilerinde terletirken A Milli Takım'a daha önce davet alsa da hiç oynamadı.
DORTMUND'UN ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Borussia Dortmund altyapısı çıkışlı olan Jan- Niklas Beste, istediği şansı bulamayınca Werder Bremen, Emmen, Regensburg ve son olarak Heidenheim formalarını giydi. Kariyerine sol bek olarak adım atan 25 yaşındaki futbolcu, zamanla sol kanat oyuncusuna evrildi. Bu sezon kaydettiği 7 golün 4'ünü ceza sahası dışından buldu.