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Giriş Tarihi: 17.5.2024 13:53

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onana ve Rosier'e veto

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onana ve Rosier’e veto

Marsilya'ya kiralanan Jean Onana ile Nice'e giden Valentin Rosier için Fransız ekipleri opsiyonu kullanmayınca Beşiktaş yönetimi, menajerlerine "Dönüş yok, takım bulun" talimatı verdi.

Beşiktaş'ta evdeki çarşıya uymadı ve yeni sezon öncesi kiralanan iki oyuncu Jean Onana ile Valentin Rosier, Mayıs sonunda geri dönüyor. Siyah-Beyazlılar ara transfer döneminde Onana'yı 4.5 milyon euro opsiyon ile Masilya'ya, Rosier'i de 3 milyon euro opsiyonla Nice'e kiralamıştı. Ancak Beşiktaş iki oyuncudan da umduğunu bulamadı.

Fransız kulüpleri iki oyuncunun da opsiyonlarını kullanmayı düşünmediklerini belirtti. İki oyuncuyu da yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş yönetimi de Onana ve Rosier'in menajerlerinden kendilerine hemen takım bulmalarını istedi. (Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onana ve Rosier'e veto
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