SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onana ve Rosier’e veto

Beşiktaş'ta evdeki çarşıya uymadı ve yeni sezon öncesi kiralanan iki oyuncu Jean Onana ile Valentin Rosier, Mayıs sonunda geri dönüyor. Siyah-Beyazlılar ara transfer döneminde Onana'yı 4.5 milyon euro opsiyon ile Masilya'ya, Rosier'i de 3 milyon euro opsiyonla Nice'e kiralamıştı. Ancak Beşiktaş iki oyuncudan da umduğunu bulamadı.

Fransız kulüpleri iki oyuncunun da opsiyonlarını kullanmayı düşünmediklerini belirtti. İki oyuncuyu da yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş yönetimi de Onana ve Rosier'in menajerlerinden kendilerine hemen takım bulmalarını istedi. (Fotomaç)