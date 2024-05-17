Yarı final biletleri Bodrum ve Çorum’un

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçları dün oynandı ve Bodrum FK ile Çorum adlarını yarı finale yazdırdı. Günün ilk karşılaşmasında Ege ekibi, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup ederek vizeyi aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede goller son 10 dakikada geldi.90+7'de Haqi Osman ise zaferi perçinleyen golü ağlara gönderdi. Bodrum'dan Omar İmeri, Bolu'dan ise İshak uzatma anlarında kırmızı kart görüp oyundan atıldı. Diğer müsabakada iseEv sahibi takımın gollerini Verheijdt ve Atakan kaydetti.İki takım ilk randevuda 20 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.