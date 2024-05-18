Kayserispor Genel Kurul kararı aldı! Yönetim ibra isteyecek

Süper Lig takımlarından Kayserispor, ligin bitmesi akabinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2 Haziran Pazar günü Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 9 Haziran'a ertelenecek olan genel kurulda, mevcut yönetimin İdari ve Mali yönden ibrası, Denetim Kurulu'nun idari ve Mali yönden ibrası delegelerin oylarına sunulacak.Mevcut başkan Ali Çamlı'nın görevine devam edeceği Genel Kurul Toplantısı'nda yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.