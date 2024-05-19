SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Jan-Niklas Beste’nin temsilcisi Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jan-Niklas Beste için önemli bir gelişme yaşandı. Heidenheim forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için temsilcisi İstanbul'a geldi.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerin ardından transfer konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Sports Digitale)

