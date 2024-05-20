Trabzonspor’da Paul Onuachu geldi dertler sona erdi!

1 GOLE GEÇEN SEZONU EGALE EDECEK

Trabzonspor, Onuachu'nun skor katkısında bulunduğu 13 müsabakada 10 galibiyet alırken 2'sinde berabere kaldı, sadece 1'inde yenildi. Kalitesiyle takımını sırtlayan yıldız futbolcunun tabela yaptığı maçlarda bordomavili ekip, %92'lik puan alma yüzdesi yakaladı. Toplamda gol sayısı 16, asisti 4 olan Onuachu, ligde ve Türkiye Kupası'nda kalan 1'er maçta fileleri 1 kez sarsarsa Southampton'daki geçtiğimiz sezonu (16) egale edecek.