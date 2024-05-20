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Giriş Tarihi: 20.5.2024 08:23

Trabzonspor'da Paul Onuachu geldi dertler sona erdi!

Trabzonspor’da Paul Onuachu geldi dertler sona erdi!

Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu, skora katkı yaptığı 13 maçta 10 galibiyet - 2 beraberlikle %92 puan alma karnesi tutturdu.

Trabzonspor, ligi üçüncü tamamlamayı garantileyip Avrupa Ligi biletini cebine koyarken Paul Onuachu'nun son haftalardaki yüksek performansı bunda başrol oynadı. Kupadaki Başakşehir maçında kolundan sakatlanan ve takımdan 45 gün ayrı kalan Nijeryalı santrfor, dönüşüyle fırtınalar estirdi. Oynayamadığı maçların acısını çıkaran 2.01'lik dev golcü, yer aldığı son 4 maçta 6 gol-1 asistle yıldızlaşırken Gaziantep FK (3 gol), İstanbulspor (2) ve Başakşehir (1) galibiyetlerinde alınan 9 puanda başrolü üstlendi.

1 GOLE GEÇEN SEZONU EGALE EDECEK

Trabzonspor, Onuachu'nun skor katkısında bulunduğu 13 müsabakada 10 galibiyet alırken 2'sinde berabere kaldı, sadece 1'inde yenildi. Kalitesiyle takımını sırtlayan yıldız futbolcunun tabela yaptığı maçlarda bordomavili ekip, %92'lik puan alma yüzdesi yakaladı. Toplamda gol sayısı 16, asisti 4 olan Onuachu, ligde ve Türkiye Kupası'nda kalan 1'er maçta fileleri 1 kez sarsarsa Southampton'daki geçtiğimiz sezonu (16) egale edecek.

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Trabzonspor'da Paul Onuachu geldi dertler sona erdi!
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