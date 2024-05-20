Trabzonspor’da Paul Onuachu geldi dertler sona erdi!

Trabzonspor, ligi üçüncü tamamlamayı garantileyip Avrupa Ligi biletini cebine koyarken Paul Onuachu'nun son haftalardaki yüksek performansı bunda başrol oynadı. Kupadaki Başakşehir maçında kolundan sakatlanan ve takımdan 45 gün ayrı kalan Nijeryalı santrfor, dönüşüyle fırtınalar estirdi. Oynayamadığı maçların acısını çıkaran 2.01'lik dev golcü, yer aldığı son 4 maçta 6 gol-1 asistle yıldızlaşırken Gaziantep FK (3 gol), İstanbulspor (2) ve Başakşehir (1) galibiyetlerinde alınan 9 puanda başrolü üstlendi.
1 GOLE GEÇEN SEZONU EGALE EDECEK
Trabzonspor, Onuachu'nun skor katkısında bulunduğu 13 müsabakada 10 galibiyet alırken 2'sinde berabere kaldı, sadece 1'inde yenildi. Kalitesiyle takımını sırtlayan yıldız futbolcunun tabela yaptığı maçlarda bordomavili ekip, %92'lik puan alma yüzdesi yakaladı. Toplamda gol sayısı 16, asisti 4 olan Onuachu, ligde ve Türkiye Kupası'nda kalan 1'er maçta fileleri 1 kez sarsarsa Southampton'daki geçtiğimiz sezonu (16) egale edecek.