Saha, futbolcu ve teknik adamlarındır!

Derbi sonrası Ali Koç soluğu RAMS Park'ta aldı. Büyük olaylar çıktı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a, "Buradan git, dayak yersin" dedi. Selahattin Baki'nin boğazına sarıldı. Galatasaray Stat Müdürü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan dayak yedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Delikanlıysan gel" dedi. Bunların hepsi bir gecede yaşandı. Yorumunuz nedir?
LEVENT TÜZEMEN:
Galatasaray
stadındaki yenilginin baş sorumlusu
taraftardır. Bir kişi Mert Hakan,
60 bin kişiyi parmağında oynattı. G.Saraylı oyuncular çok gergindiler. Okan Buruk, sezon başından bu yana en kötü teknik direktörlüğünü yaptı.
F.Bahçeli oyuncular,
Mert Hakan'ın başlattığı psikolojik
savaşı mükemmel yönettiler.
Galatasaraylı futbolcular
evlerinde yabancı gibi
kaldı. Devre arası dışarıdan
futbolcuları motive
eden Ali Koç, hem 65
gün cezalı olmasına rağmen
hem de akredite kartı
olmadan sahaya elini kolunu
sallayarak bu kadar kolay
nasıl giriyor? G.Saray yöneticisini
tehdit ediyor, küfürler savuruyor ve
kontrolden çıkıp kendi yöneticisinin
boğazına sarılıyor. G.Saray yönetimi
korkmadan
Ali Koç'a
bunun hesabını
sormalıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Fenerbahçe Başkanı, taraftarı ve futbolcularıyla birlikte derbi galibiyetini kutlamaya gelmiş. Tribünler boş, yani kimseyi tahrik edecek durum da yok ortada. Buna karşı direnmek, 'Olmaz' demek bir yana, Fenerbahçe takımı 10 kişiyle bir 'haysiyet' mücadelesi verip, şampiyonluktaki rakibini yeniyor. Koca sezonu Galatasaray camiasına zehir ediyor.
Bunları konuşturmamak adına yaratılan gündemin ve algı yönetiminin soruları bunlar. Benzerini Fenerbahçe stadında yaşadı Galatasaray takımı. Dışarıda gaz bombaları atılırken, Fenerbahçe Başkanı hapisteyken, "Kutlama yapacağız" diye tutturdular ve yaptılar.
Nasıl ki 'karanlıktaki kupa' yılların fenomeniyse, Fenerbahçe tarafı da 'Başkanımız geldi, stadı bastı' diye konuşacak artık.
ALİ GÜLTİKEN:
Bu sezon zaten işin çivisi çıktı. Sezon boyunca yaşananlara bakınca artık şaşırmıyoruz. Sahadan takımın çekildiği, hakemin sahada dayak yediği, maçlara çıkılmadığı bir sürecin sonunda bunlar da artık maalesef kanıksanır hale geldi.
Aslında tüm bu olaylara baktığımızda sahanın içinde sadece futbolcuların ve teknik adamların olması gerektiği yerde, orada olmaması gereken başkan ve yöneticilerin müdahil olduğunu görüyoruz. Bu da zaten işin çığırından çıktığını gösteriyor.
BÜLENT TİMURLENK:
Fenerbahçe 10 kişiyle deplasmanda ezeli rakibine pozisyon vermemiş, kazanmış, taraftarıyla kucaklaşmış ve soyunma odasına gitmiş. Bundan sonrası cevapsız sorular: İstanbul emniyeti görevini yaptı mı? Kurtlar Vadisi dizisinden bölümler mi izliyoruz? Galatasaray da hafta sonunda Ezel'den sahneler mi izletecek? Türk futbolunda takımları hocalar ve futbolcular değil de başkan ve yöneticilerin şampiyon yaptığına inananların sayısı çığla büyüyor.
O yönetimlerin maşaları da dijital medyada bu kavgaları ateşleyip bir köşede hayatlarında görmedikleri paraları sayıp kıs kıs gülüyorlar... 'Gelecek sezon bu olanların çok daha fazlasını göreceğiz' demeyen var mı?
EMNİYET TEYAKKUZA GEÇMELİ
BİLGİÇ: Fenerbahçe, sezonun hesabını Galatasaray maçında gördü. Sarı-kırmızılı ekip bu şoku atlatırsa şampiyonluk ellerinde
Şampiyonluk son haftaya kaldı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Galatasaray da Konya'ya gidiyor. Kim şampiyon olur?
LEVENT TÜZEMEN:
Galatasaray
şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ''Galatasaray'ı evinde yenip rekorunu bitirdik" diye övünecek.
Galatasaray aynı
hatayı Konya'da yapmaz. Oyuncular daha
ciddi olurlar ve Konya'dan şampiyon olarak
dönerler. Fenerbahçe bir kez daha son hafta
şampiyonluğu kaybetmiş olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Beraberliğin iki
takıma da yettiği bir maçtan farklı bir skor
çıkmasını bekler miyiz? Ya da Konya'nın
ileri gelenleri, Fenerbahçe maçı öncesinde
olduğu gibi idmanı ziyaret eder
mi? Fenerbahçe, 10 kişi ile 81 dakika mücadele ettiği rakibini, evinde yendi, kutlamaları öksüz bıraktı ve İstanbulspor maçını şampiyonluk umuduyla oynayacak.
Sezonun hesabını
Galatasaray derbisinde gördüler
aslında. Üç kez son maçta şampiyonluk
kaybetmişlerdi, şimdi bu
duyguyu Galatasaray yaşar mı? Fenerbahçe
yenilgisinin travmasını atlatırlarsa, şampiyonluk
Galatasaray'ın ellerinde.
ALİ GÜLTİKEN:
Galatasaray
kağıt üstünde avantajlı ama
Konya'nın da kaybettiği takdirde
ligden düşme ihtimali
olduğunu gözden
kaçırmamak gerekir. Yani
Galatasaray'ın işi kolay değil.
BÜLENT TİMURLENK:
Fenerbahçe ilk 30 dakikada İstanbulspor'un fişini çeker. 'Konya'da iki takıma beraberlik yarıyor' fikrinin futbol sahasında pratiği yok. Bu oyunda sahaya kazanmak için çıkarsınız. Galatasaray bunu bu sezon 30 kez yaptı. Son kez de yapabilmesi için Başkan Dursun Özbek geç de olsa seçim yemeklerini, toplantılarını durdurarak bir adım attı.
Bu seçimi lig bittikten bir hafta sonra yapabilirlerdi. Kemerburgaz'da dönerli piknik, Kalamış'ta bin üyeye açık büfe yemek verip şehrin en pahalı otelinde gece düzenleyecek bir diğer aday. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, oy vermek için açık açık yiyen bu kitleyi izliyor. Okan Buruk öz eleştirisini yaptı, takımı da gerekli dersi almıştır derbiden.
ASLAN TRAVMAYI ATLATIRSA ŞAMPİYON OLUR!
BİLGİÇ: Fenerbahçe, sezonun hesabını Galatasaray maçında gördü. Sarı-kırmızılı ekip bu şoku atlatırsa şampiyonluk ellerinde
Şampiyonluk son haftaya kaldı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Galatasaray da Konya'ya gidiyor. Kim şampiyon olur?
LEVENT TÜZEMEN:
Galatasaray
şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ''Galatasaray'ı evinde yenip rekorunu bitirdik" diye övünecek.
Galatasaray aynı
hatayı Konya'da yapmaz. Oyuncular daha
ciddi olurlar ve Konya'dan şampiyon olarak
dönerler. Fenerbahçe bir kez daha son hafta
şampiyonluğu kaybetmiş olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Beraberliğin iki
takıma da yettiği bir maçtan farklı bir skor
çıkmasını bekler miyiz? Ya da Konya'nın
ileri gelenleri, Fenerbahçe maçı öncesinde
olduğu gibi idmanı ziyaret eder
mi? Fenerbahçe, 10 kişi ile 81 dakika mücadele ettiği rakibini, evinde yendi, kutlamaları öksüz bıraktı ve İstanbulspor maçını şampiyonluk umuduyla oynayacak.
Sezonun hesabını
Galatasaray derbisinde gördüler
aslında. Üç kez son maçta şampiyonluk
kaybetmişlerdi, şimdi bu
duyguyu Galatasaray yaşar mı? Fenerbahçe
yenilgisinin travmasını atlatırlarsa, şampiyonluk
Galatasaray'ın ellerinde.
ALİ GÜLTİKEN:
Galatasaray
kağıt üstünde avantajlı ama
Konya'nın da kaybettiği takdirde
ligden düşme ihtimali
olduğunu gözden
kaçırmamak gerekir. Yani
Galatasaray'ın işi kolay değil.
BÜLENT TİMURLENK:
Fenerbahçe ilk 30 dakikada İstanbulspor'un fişini çeker. 'Konya'da iki takıma beraberlik yarıyor' fikrinin futbol sahasında pratiği yok. Bu oyunda sahaya kazanmak için çıkarsınız. Galatasaray bunu bu sezon 30 kez yaptı. Son kez de yapabilmesi için Başkan Dursun Özbek geç de olsa seçim yemeklerini, toplantılarını durdurarak bir adım attı.
Bu seçimi lig bittikten bir hafta sonra yapabilirlerdi. Kemerburgaz'da dönerli piknik, Kalamış'ta bin üyeye açık büfe yemek verip şehrin en pahalı otelinde gece düzenleyecek bir diğer aday. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, oy vermek için açık açık yiyen bu kitleyi izliyor. Okan Buruk öz eleştirisini yaptı, takımı da gerekli dersi almıştır derbiden.