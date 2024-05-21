Saha, futbolcu ve teknik adamlarındır!

EMNİYET TEYAKKUZA GEÇMELİ





ASLAN TRAVMAYI ATLATIRSA ŞAMPİYON OLUR!

Galatasaraystadındaki yenilginin baş sorumlusutaraftardır. Bir kişi Mert Hakan,60 bin kişiyi parmağında oynattı.F.Bahçeli oyuncular,Mert Hakan'ın başlattığı psikolojiksavaşı mükemmel yönettiler.Galatasaraylı futbolcularevlerinde yabancı gibikaldı. Devre arası dışarıdanfutbolcuları motiveeden Ali Koç, hem 65gün cezalı olmasına rağmenhem de akredite kartıolmadan sahaya elini kolunusallayarak bu kadar kolaynasıl giriyor? G.Saray yöneticisinitehdit ediyor, küfürler savuruyor vekontrolden çıkıp kendi yöneticisininboğazına sarılıyor. G.Saray yönetimikorkmadanAli Koç'abunun hesabınısormalıdır.Fenerbahçe Başkanı, taraftarı ve futbolcularıyla birlikte derbi galibiyetini kutlamaya gelmiş. Tribünler boş, yani kimseyi tahrik edecek durum da yok ortada. Buna karşı direnmek, 'Olmaz' demek bir yana, Fenerbahçe takımı 10 kişiyle bir 'haysiyet' mücadelesi verip, şampiyonluktaki rakibini yeniyor.Bunları konuşturmamak adına yaratılan gündemin ve algı yönetiminin soruları bunlar. Benzerini Fenerbahçe stadında yaşadı Galatasaray takımı.Nasıl ki 'karanlıktaki kupa' yılların fenomeniyse, Fenerbahçe tarafı da 'Başkanımız geldi, stadı bastı' diye konuşacak artık.Bu sezon zaten işin çivisi çıktı. Sezon boyunca yaşananlara bakınca artık şaşırmıyoruz.Aslında tüm bu olaylara baktığımızda sahanın içinde sadece futbolcuların ve teknik adamların olması gerektiği yerde, orada olmaması gereken başkan ve yöneticilerin müdahil olduğunu görüyoruz. Bu da zaten işin çığırından çıktığını gösteriyor.Fenerbahçe 10 kişiyle deplasmanda ezeli rakibine pozisyon vermemiş, kazanmış, taraftarıyla kucaklaşmış ve soyunma odasına gitmiş. Bundan sonrası cevapsız sorular: İstanbul emniyeti görevini yaptı mı? Kurtlar Vadisi dizisinden bölümler mi izliyoruz? Galatasaray da hafta sonunda Ezel'den sahneler mi izletecek?O yönetimlerin maşaları da dijital medyada bu kavgaları ateşleyip bir köşede hayatlarında görmedikleri paraları sayıp kıs kıs gülüyorlar... 'Gelecek sezon bu olanların çok daha fazlasını göreceğiz' demeyen var mı?Galatasarayşampiyon olacak.Galatasaray aynıhatayı Konya'da yapmaz. Oyuncular dahaciddi olurlar ve Konya'dan şampiyon olarakdönerler. Fenerbahçe bir kez daha son haftaşampiyonluğu kaybetmiş olacak.Beraberliğin ikitakıma da yettiği bir maçtan farklı bir skorçıkmasını bekler miyiz? Ya da Konya'nınileri gelenleri, Fenerbahçe maçı öncesindeolduğu gibi idmanı ziyaret edermi?Sezonun hesabınıGalatasaray derbisinde gördüleraslında. Üç kez son maçta şampiyonlukkaybetmişlerdi, şimdi buduyguyu Galatasaray yaşar mı? Fenerbahçeyenilgisinin travmasını atlatırlarsa, şampiyonlukGalatasaray'ın ellerinde.Galatasaraykağıt üstünde avantajlı amaKonya'nın da kaybettiği takdirdeligden düşme ihtimaliolduğunu gözdenkaçırmamak gerekir. YaniGalatasaray'ın işi kolay değil.Fenerbahçe ilk 30 dakikada İstanbulspor'un fişini çeker. 'Konya'da iki takıma beraberlik yarıyor' fikrinin futbol sahasında pratiği yok. Bu oyunda sahaya kazanmak için çıkarsınız. Galatasaray bunu bu sezon 30 kez yaptı.Bu seçimi lig bittikten bir hafta sonra yapabilirlerdi. Kemerburgaz'da dönerli piknik, Kalamış'ta bin üyeye açık büfe yemek verip şehrin en pahalı otelinde gece düzenleyecek bir diğer aday. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, oy vermek için açık açık yiyen bu kitleyi izliyor. Okan Buruk öz eleştirisini yaptı, takımı da gerekli dersi almıştır derbiden.Galatasarayşampiyon olacak.Galatasaray aynıhatayı Konya'da yapmaz. Oyuncular dahaciddi olurlar ve Konya'dan şampiyon olarakdönerler. Fenerbahçe bir kez daha son haftaşampiyonluğu kaybetmiş olacak.Beraberliğin ikitakıma da yettiği bir maçtan farklı bir skorçıkmasını bekler miyiz? Ya da Konya'nınileri gelenleri, Fenerbahçe maçı öncesindeolduğu gibi idmanı ziyaret edermi?Sezonun hesabınıGalatasaray derbisinde gördüleraslında. Üç kez son maçta şampiyonlukkaybetmişlerdi, şimdi buduyguyu Galatasaray yaşar mı? Fenerbahçeyenilgisinin travmasını atlatırlarsa, şampiyonlukGalatasaray'ın ellerinde.Galatasaraykağıt üstünde avantajlı amaKonya'nın da kaybettiği takdirdeligden düşme ihtimaliolduğunu gözdenkaçırmamak gerekir. YaniGalatasaray'ın işi kolay değil.Fenerbahçe ilk 30 dakikada İstanbulspor'un fişini çeker. 'Konya'da iki takıma beraberlik yarıyor' fikrinin futbol sahasında pratiği yok. Bu oyunda sahaya kazanmak için çıkarsınız. Galatasaray bunu bu sezon 30 kez yaptı.Bu seçimi lig bittikten bir hafta sonra yapabilirlerdi. Kemerburgaz'da dönerli piknik, Kalamış'ta bin üyeye açık büfe yemek verip şehrin en pahalı otelinde gece düzenleyecek bir diğer aday. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, oy vermek için açık açık yiyen bu kitleyi izliyor. Okan Buruk öz eleştirisini yaptı, takımı da gerekli dersi almıştır derbiden.