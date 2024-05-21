SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Erik Lamela için teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Sevilla'nın Arjantinli kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgilendiği iddia edildi. Tyc Sports'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Lamela için istişarede bulundu ve teklif yapma hazırlığında.

Haberde 32 yaşındaki oyuncunun bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Sevilla'da gözden düştüğü vurgulandı. Erik Lamela mayıs ayı başında sağ diz iç yan bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. İspanyol takımında bu sezon 19 maça çıkan Lamela 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 845 dakika süre aldı.

Arjantinli sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. River Plate altyapısından yetişen futbolcu, 2011 yılında 17 milyon Euro bonservisi bedeliyle Roma'ya, 2013'te ise 30 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu. Lamela 8 yıllık İngiltere macerasının ardından 2021 yılında Sevilla ile anlaşmıştı.

