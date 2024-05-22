Abdullah Avcı, Türkiye Kupası için özel yer ayırdı! Çerçeve hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı final maçına yüksek motivasyon ile hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı adına ise kupa çok farklı anlam içeriyor. Daha önce Başakşehir döneminde iki kez finalde kupayı kaybeden tecrübeli teknik adam, Trabzonspor kariyerinde kazandığı 1 lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa başarısının yanına eksik olan tek parçayı, Türkiye Kupası zaferini eklemek istiyor.

MOTİVASYON ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

2021-22 sezonunda kazanılan şampiyonluk öncesi odasının duvarına, "Şampiyonluk fotoğrafı" için boş bir çerçeve astıran Avcı, kupa için de çerçeve hazırlattı. Yarın akşamdan sonra o kareyi odasının duvarında görmek isteyen tecrübeli teknik adam, takım motivasyonunu artırmak amacıyla oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaptı. Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce kupa kazanma başarısı gösteremeyen birçok oyuncu için de bu maç farklı anlamlar içeriyor.

BİLETLER BİTTİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinin cuma günü 500 ve 1000 TL'den satışa çıkan biletleri anında tükendi. Her iki takım tarafından da bilet bulamamaktan şikâyetçi futbolseverler olduğu belirtildi. Karşılaşma için Trabzonspor'a 37 bin 164, Beşiktaş'a ise 37 bin 608 bilet ayrıldı. 77 bin 87 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda toplam 74 bin 772 taraftar olacak. İstanbul Emniyeti, stat ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğle saatlerinden itibaren güvenlik tedbirlerini hayata geçirecek.