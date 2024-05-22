Galatasaray’da tek hedef Konyaspor! Taraftarlar harekete geçti

99 puanla en yakın rakibi F.Bahçe'nin 3 puan önünde olan G.Saray'da, taraftarı şampiyonluk heyecanı sardı. Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılı oyunculara destek olmak ve 24. şampiyonluk kutlamalarında yer almak için taraftar da harekete geçti. F.Bahçe yenilgisinin ardından kendine gelen futbolseverler, pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bulunmak için organize oldu.

Kurallar gereği 2 bin kontenjan ayrılan 42 bin kişilik statta daha fazla yer bulmak için taraftarlar kolları sıvadı. İstanbul ve çevre illerden hafta sonu Konya'ya akın olacak. İstanbul-Konya uçuşlarında yer kalmadı. Taraftar grupları otobüs organizasyonu yapma kararı alırken, trenlerle de ulaşım için biletlere hücum edildi.

Futbolseverler da Mevlana'nın sözü "Ne olursan ol yine gel" sözünden esinlenerek "Ne olursan ol şampiyonluğa gel" diyerek mesajlarını paylaşıyor.



MERTENS REKOR İSTİYOR

2 014-15'te Napoli ile 51 maça çıkan Dries Mertens, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 50 kez giydi. 12 gol- 15 asistle Aslan'ı sırtlayan 37 yaşındaki futbolcu, Konya deplasmanında da oynayacak ve 51 maçlık rekorunu egale edecek. Belçikalı 10 numaranın sözleşmesi ise şampiyonluk sonrasına bırakıldı. Sadece Konya maçına konsantre olan sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta Mertens'in kontratını bir yıl uzatacak.