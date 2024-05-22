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Giriş Tarihi: 22.5.2024 14:54 Son Güncelleme: 22.5.2024 15:24

Galatasaray'ın yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!

Galatasaray’ın yeni dinamosu Portekiz’den geliyor!

Sezonun son haftasında Konyaspor maçında alacağı skorla şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel olan Galatasaray, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Ndombele'nin kiralık sözleşmesi bitecek olması ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması beklenen Cimbom bu bölgeye takviye yapacak.

A Bola'da yer alan habere göre; G.Saray, Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı. Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

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Galatasaray'ın yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!
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