Galatasaray’ın yeni dinamosu Portekiz’den geliyor!

Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Ndombele'nin kiralık sözleşmesi bitecek olması ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması beklenen Cimbom bu bölgeye takviye yapacak.

A Bola'da yer alan habere göre; G.Saray, Moreirense'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'yu listesine aldı. Sarı-kırmızılıların Portekizli orta saha için kısa süre içinde teklif yapması bekleniyor.

Franco bu sezon 35 maçta forma giyerken 2 gol - 4 asistlik performans gösterdi. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...