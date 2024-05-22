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Giriş Tarihi: 22.5.2024 07:22

Türkiye Kupası'nda gözler Trabzonspor'un muhteşem üçlüsünde olacak

Türkiye Kupası’nda gözler Trabzonspor’un muhteşem üçlüsünde olacak

Türkiye Kupası finalinde bordo-mavililerin gözü Trezeguet, Edin Visca ve Paul Onuachu'da olacak. Sakatlığını atlatıp tamamen iyileşen Trezeguet, bu sezon 26 maçta 11 gol, 5 asistle oynadı.

Visca, 42 karşılaşmada 6 kez ağları sarsarken, 17 gol pası verdi. Trabzonspor'un flaş ismi Onuachu ise 25 resmi müsabakada 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Abdullah Avcı'nın toplamda 33 gol, 26 asist üreten üçlüyü birlikte sahaya sürmeyi planladığı belirtilirken, 11'deki diğer isimlerin Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Stefano Denswil, Batista Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş ve Enis Bardhi olması bekleniyor.

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Türkiye Kupası'nda gözler Trabzonspor'un muhteşem üçlüsünde olacak
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