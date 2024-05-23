Ali Koç’un yönetim kurulu listesi belli oldu! O isim dikkat çekti...





"FUTBOL GÜNDEMİNDEKİ OLUMSUZ GELİŞMELER..."



"Görev süremiz boyunca çalışma arkadaşlarımla Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik öneme sahip konularda ciddi başarılar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bu başarılar biraz tevazu biraz futbol gündemindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle geride kalmıştır. Başarılarımızla da, hatalarımızla da yüzleştik. Fenerbahçe için hayal ettiklerimizin, olmasını istediklerimizin, mücadele ettiklerimizin amaçladığımız düzeye gelmedi."



"Çok isteyip, mücadele edip yapamadıklarımızın hepsi önümüzde. Tüm süreci analiz ettik. Karşıdan bir gözle kendimize baktık. Futbol yapılanmamızda doğru yapmadığımız konular olmuştur, ilk dönemimizde. Transferlerde, hoca tercihlerinde bizi doğal olarak sorgulayabilirsiniz."



"Geçmişten, süreçlerden çok şey öğrendik. Hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Neler yapılması gerektiğini çok çok daha iyi görüyoruz."



En çok uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz, başarılı olduğumuz yer Fenerbahçe'nin mali yapısıdır. Fenerbahçe'ye bilerek isteyerek yanlışımız olmadı, olamaz da...



"BU KADAR KÖTÜ OLMASINI BEKLEMİYORDUK"



"Finansman, göreve gelmeden önce sürekli vurguladığımız bir konuydu. Göreve gelir gelmez bu konuya odaklandık. 6 yıl sonra sürdürülebilir mali yapı için çok önemli mesafeler kat ettik. Mali bağımsızlık için büyük ivme kazandık, gidecek çok yol var ama doğru yoldayız. Gelir gelmez ekonomik duruma baktık. İyi olmadığını beklemiyorduk, bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Kulübün finansal durumunu önceki yönetim de bilmiyordu."



"ONLAR DA BİZİM KADAR FENERBAHÇELİ"



"Onlar da bizim kadar Fenerbahçeli. Kimse bilerek bu duruma getirmez. Biz söylemiyoruz, bağımsız raporlar söylüyor. 2018'de UEFA'nın yayınladığı raporda da bu durumu görüyoruz. Bu rapora göre, bütün Avrupa'daki kulüpleri kapsıyor. Bu rapora göre, Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Net borcun, geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa'da ne kadar kulüp var? Birincil liglerinde aşağı yukarı 700 kulüp var. En kötü ikinci kulüptük net borcun gelire oranında. Parasal olarak net borç, Avrupa'nın 6'ıncı sırasındaydık. Milyarlarca geliri olan kulüplerin bizim kadar borcu yoktu. Raporun manşeti de kulübümüze atfedilmişti. Avrupa'nın en riskli kulübü olduğumuzu UEFA söylüyordu."



"KİNAYE YAPMIYORUM, İYİ FENERBAHÇELİLER"



"Bizim kadar Fenerbahçe'yi seven eski yönetim, kinayeli söylemiyorum, Fenerbahçe'de yönetici olanlar çok büyük fedakarlıklar yapar. Onun için konuya hakim değillerdi diyorum."



"BORÇ YARIYA İNDİ"



"Toplam yükümlülüklerimiz 612 milyon euro'yu bulmuştu. Bugün ise 29 Şubat rakamlarına göre, toplam yükümlülüklerimiz 307 milyon euro'ya indi. Tam anlamıyla yarıya indi. Biz bırakırken 3.5 küsür milyar borç vardı, 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şekilde ifade etmek muhasebeden, finanstan çok uzak insanların sözleridir. Borçlarımıza ister TL, ister euro olarak bak, değişen bir şey yok. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 milyon TL olan borcumuz, enflasyonla beraber 29 Şubat'ta 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. 3.5 11'e çıktı değil. Hangi kurdan bakarsak bakalım borçlar yarıya indi. Borçların büyük kısmı finans kurumlarına olan borçlardır."



"612'nin 347'si finans kuruluşlarınaydı. Bugün ne kadar, 104 milyon euro. 3'te 1'inden daha düşük."



"FAKTORİNG BORCUMUZ KALMADI"



"347 milyonun 74 milyon euro'su fahiş faiz oranlarıyla faktoring borcuydu. Bugün hiç faktoring borcumuz kalmamıştır. Allah o günleri kulübümüze bir daha yaşatmasın. Mali yapımızı en doğru şekilde yönetiyoruz. Döviz borçlarını kapattık, tüm borçlarımız TL'ye döndü. Bizim 5-6 TL'den döndük euro'dan, euro kuru 35'e geldi."



"ALACAĞIM YOK! ŞEREFSİZCE YALAN!"



"Fenerbahçe'den tek kuruş alacağım yoktur. Bunu daha evvel de söyledim. Aksini iddia eden şerefsizce yalan söylüyorlar. Bunu yazanlara değil, söyletenlere bakmak lazım. Mahsuplaşma olayı vardır, bir yönetici verir, biletten kombineden locadan düşer. Binlerce kişinin aidatı düşerdi eskiden. Bizim dönemimizde, hiçbir kuruş para mahsuplaştırılmamıştır, kulübün içine konan kaynaktan, 1 kuruş dahil."



"HARCAMADAN YATIRIMA GEÇTİK"



Üzülerek anlatıyorum, anlatmak zorundayım. Bunu gelecek günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Kulübümüze çeşitli gelir kaynaklarını sağlarken, transferi harcamadan çıkarıp yatırım kültürü olarak değiştirdik. Transfer zararları kapatıldı. Transferden gelir elde edildi. 5 büyük lige satışlarla Avrupa'nın dikkatini çektik. Bizden gidenler de bizi en iyi şekilde temsil ederler.



"FORMAMIZDA SPONSOR YOKTU"



"FFP ve harcama limitleri gibi engeller aşıldıkça tarihimizin en iyi kadrolarını kurduk. FFP prangalarını attık. Demek değildir ki bir daha gelmeyecek. UEFA her sene hesap yapıyor. Stadyum sponsorluk gelirlerini 6 sene önceye göre 150 milyon dolardan 200'e çıkardık. Fenerbahçe'nin forma göğüs reklamı yoktu. Bugün reklamı boş olan hiçbir branş, takım yok. Çok şükür, sponsorlarımıza çok teşekkürler."



"FENERIUM, ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE"



"Fenerium, Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Fenerium uçuyor. Bu çok büyük bir başarı. 2018'de 25 milyon dolar ciro, 5 milyon dolar kardı. Bugün 52 milyon dolar ciro, 25 milyon dolar kar elde etmiştir. Satış adetlerinde rekor kırıyoruz. Tarihimizde ilk defa 500 bin üzerinde forma satışı yaptık. Bu ivmeyle, rekorları kıra kıra ilerleyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Finansal olarak batma noktasından aldığımız kulübü sürdürülebilir hale getirmek için canla başla çalıştık."



"Finansal bağımsızlığımız için başarılar elde ederken sportif rekabetten hiçbir branşta ödün vermedik. Ezeli rakiplerimiz pek çok branşta yatırımları kesti."



"Enflasyon ve kur artışları malumunuz. Geldiğimizde dolar 4.5, euro 5.33'tü, dolar 32, euro 35 oldu. Harcamalarımızın çoğu kurdandır, bunun da ne kadar etkilediğini tahmin edersiniz."



"VERGİLER ANLAMSIZ ŞEKİLDE ARTIRILDI"



"Pandemi döneminde son derece anlamsız şekilde oyuncu vergileri yüzde 15'ten 40'a çıktı. Biliyorsunuz, vergileri kulüpler ödüyor. 3.7 kat yükümüzü artırdı."