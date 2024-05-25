Küfür savaşları!

Olaylı derbi sonrası soyunma odası koridorlarında yaşananların yankıları sürüyor. F.Bahçe'ye önceki gün ceza yağarken sarı-lacivertliler bir hamle yaptı ve G.Saraylıile dün TFF'ye başvuruda bulundu. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün (dün) Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir" ifadeleri yer aldı. Galatasaray cephesi denedeniyle ceza alması için TFF'nin kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar şu açıklamayı yaptı: "Maçtan sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde rakip oyuncuların, küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. Bu görüntülertarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştır.Bu eyleme iştirak eden şahısların, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevklerinin gerçekleştirilmesi için kulübümüz başvuru yapmıştır."