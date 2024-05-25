Son dakika haberi: Süper Lig’e veda eden 3. takım belli oldu! Fatih Karagümrük kazandı Pendikspor düştü

Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşen 3. takım Siltaş Yapı Pendikspor oldu. Fatih Karagümrük'ün Samsunspor'u 3-1 yenmesi sonrası İstanbul ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.

Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Karagümrük'ün 40 puana ulaşması sonrası 37 puandaki Pendikspor, pazar günü oynayacağı Gaziantep FK maçını kazansa dahi ligden düşmesi kesinleşti.

Pendikspor'un ligde kalabilmesi için 40 puandaki bir diğer takım olan Ankaragücü'nü puan ve averaj olarak geride bırakması gerekiyordu ancak Fatih Karagümrük de işin içine dahil olunca üçlü averajda Pendikspor'un küme düşmesi kesinleşti. Süper Lig'den daha önce düşmesi kesinleşen iki takım İstanbulspor ve Fatih Karagümrük'tü.