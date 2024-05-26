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Giriş Tarihi: 26.5.2024 20:09 Son Güncelleme: 26.5.2024 20:13

Galatasaray'dan devre arasında olay paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu...

Galatasaray’dan devre arasında olay paylaşım! Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Devreye 1-0 önde giren sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi. Maçın 24. dakikasında Barış Alper rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.

Galatasaray ise, Konyaspor maçındaki bu pozisyon için paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı takım Barış Alper'in penaltı beklediği pozisyon için "Hakemin ve VAR'ın penaltı vermediği pozisyonda Barış'ın bileği bu hale geldi" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'dan devre arasında olay paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu...
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