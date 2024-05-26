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Giriş Tarihi: 26.5.2024 18:07

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria ülkesine dönüyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria ülkesine dönüyor

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in "Görüşmeler devam ediyor" dediği Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria'nın, geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğı iddia edildi. Portekiz basını, Di Maria'nın anlaşmaya yakın olduğu kulübü yazdı.

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Benfica'nın yıldızı Angel Di Maria'nın kariyer planlamasıyla ilgili olarak sürpriz bir karar aldığı ileri sürüldü. Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek. Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi. Di Maria'nın ailesinin bu süreçte ABD'nin Miami şehrine taşınacağı, yıldız oyuncunun da Ocak 2025'ten itibaren Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'ye transfer olabileceği iddia edildi.

Angel Di Maria ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Di Maria ile görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.


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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria ülkesine dönüyor
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