SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Beşiktaş’ın istemediği Yusuf Sarı’yı Aslan alıyor

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi. Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

SAMET AYBABA, YUSUF SARI'YI REDDETMİŞTİ

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, adı siyah-beyazlılarla anılan Yusuf Sarı ile ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Adana Demirspor ile olan kontratı 2025'te sona erecek. (Takvim)