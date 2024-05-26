Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’ye astronomik teklif!

Galatasaray'da seçim süreci sona erdi. Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta 4 bin 410 üye oy kullandı. Yarışı baştan sona önde götüren Dursun Özbek, toplamda 3 bin 343 oyla başkanlığa seçildi. Seçim yarışındaki diğer aday Süheyl Batum'a ise 955 oy verildi.



2011'deki seçimde 2 bin 998 oy alan Ünal Aysal, en fazla oyla seçilen başkan konumundaydı. Bu seçimde Aysal'ı geride bırakan Dursun Özbek, topladığı 3 bin 343 oyla 3 bin oy barajını aşan ilk başkan olmayı başardı.



2 YIL GÖREV YAPACAK



Dursun Özbek ve ekibi, olağanüstü bir seçim olmaması halinde 2 yıl sarı-kırmızılı kulübü yönetecek. Başkanlık koltuğuna oturan Özbek, ekibiyle beraber transfer çalışmalarına yeniden başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcanıyor. Cimbom'da birçok ismin takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.



G.Saray'ın en önemli gol silahlarından biri olan Mauro Icardi, MLS takımlarının listesinde yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkarak 30 gol, 12 asist üreten Mauro, Sarı-Kırmızılı camianın vazgeçilmezi haline geldi.



Aynı zamanda birçok takımı peşine takan Tangocu için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısı çalacak. Bazı MLS takımları da 31 yaşındaki golcüyü yüksek maaş teklifiyle ikna etmek istiyor.



Akşam'ın haberine göre, 30-40 milyon Euro arasında bir rakamla Icardi ikna edilmeye çalışılacak. Yıldız forvet ise geleceği konusunda henüz net kararını vermiş değil.



Özellikle şampiyon olunamazsa ayrılma ihtimali güçlenecek. Geçen sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Icardi, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a imza atmıştı.



Arjantinli, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden gelen yıllık 50 milyon euroluk kontratları reddederek Sarı-Kırmızılı taraftarları üzmemişti. Teknik heyet ise, her türlü durumda golcü oyuncunun takımda kalmasını istiyor.