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Giriş Tarihi: 28.5.2024

Final bileti 1461 Trabzon ve Iğdır FK’nın

Final bileti 1461 Trabzon ve Iğdır FK’nın
TFF 2. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları dün oynandı. 1461 Trabzon, deplasmanda Vanspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavililer, finale yükseldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibinin golünü 90+1. dakikada Furkan Sakı atarken, 1461 Trabzon'un golü 90+6. dakikada Hakan Yeşil'den geldi. Günün diğer maçında Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 yenerek finalde 1461 Trabzon'un rakibi oldu. Finalin tarihi ve yeri TFF tarafından belirlenecek, kazanan takım 1. Lig'e adını yazdıracak.
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Final bileti 1461 Trabzon ve Iğdır FK’nın
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