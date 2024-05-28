Final bileti 1461 Trabzon ve Iğdır FK’nın

TFF
2. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları dün oynandı. 1461 Trabzon, deplasmanda Vanspor ile 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavililer, finale yükseldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibinin golünü 90+1. dakikada Furkan Sakı atarken, 1461 Trabzon'un golü 90+6. dakikada Hakan Yeşil'den geldi. Günün diğer maçında Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u
3-1 yenerek finalde 1461 Trabzon'un rakibi oldu. Finalin tarihi ve yeri TFF tarafından belirlenecek, kazanan takım 1. Lig'e adını yazdıracak.