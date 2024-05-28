Final bileti 1461 Trabzon ve Iğdır FK’nın

2. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları dün oynandı.İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavililer, finale yükseldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibinin golünü 90+1. dakikada Furkan Sakı atarken, 1461 Trabzon'un golü 90+6. dakikada Hakan Yeşil'den geldi. Günün diğer maçında3-1 yenerek finalde 1461 Trabzon'un rakibi oldu. Finalin tarihi ve yeri TFF tarafından belirlenecek,