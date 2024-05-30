Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray ve Fenerbahçeliler arasında Kalamış’ta olay

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle buluşması esnasında, Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde de şampiyonluk kutlamaları vardı. Birbirine çok yakın mesafede olan iki tesisteki kongre üyeleri, sözlü tartışmaya girdi.

Ardından gerilim arttı ve F.Bahçeliler, sarı-kırmızılıların tesislerinin kapısına kadar giderek içeriye meşale fırlattı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray logosunu söküp Fenerbahçe tesislerine götürdü. Ali Koç da yaşananlar sonrası rakip kulübün tesislerini ziyaret etti.

Koç'un, G.Saray yöneticisi Bora Bahçetepe'den özür dilediği ve sebep olanları bizzat kendisinin bulacağını ifade ettiği öğrenildi.