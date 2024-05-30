Mehmet Büyükekşi’den Fenerbahçe seçimi ve şampiyonluk sözleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

- Lig de bitti, şampiyon da belli oldu...

"Çok şükür..."

- Bu sene lig, sizin için nasıl geçti? Biraz sıkıntılıydı ama...

"Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli."

"ÖNCELİKLİ HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

- Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Beklentileriniz nelerdir?

"Öncelikle gruptan çıkabilmek. Ayın 4'ünde ilk hazırlık maçımızı İtalya ile oynayacağız. Ayın 10'unda da Polonya ile. Daha sonra ayın 18'inde ilk maçımız Gürcistan'la. İnşallah gruptan çıkarsak, ilk 16, daha sonra gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"TFF ADAYLIĞI İÇİN AÇIKLAMA"



- Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız?

"TFF seçimlerinden aday olup olmayacağım henüz belli değil. Daha sonra bunları konuşacağız, kamuoyuyla paylaşacağız."

"F.BAHÇE, BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

- Biliyorsunuz Fenerbahçe'de bir seçim yarışı olacak. Aziz Yıldırım tekrar aday olacağını açıkladı. Onun dışında Ali Koç da tekrar aday olacak. Seçim yarışının nasıl geçmesini ümit ediyorsunuz?

"Bizi ilgilendirmiyor. Kim başkan olursa biz onunla çalışırız."